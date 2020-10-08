Импорт бензинов в Украину в сентябре сократился на 20%

В сентябре 2020 года импорт автомобильных бензинов в Украину составил 100,2 тыс. тонн, что на 20% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (125,7 тыс. тонн).

Об этом говорится в исследовании "Консалтинговой группы А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

За отчетный месяц белорусские НПЗ снизили экспорт бензинов, по сравнению с сентябрем 2019 года, на 13,6 тыс. тонн, или на 15%, до 78,8 тыс. тонн. Также на 36%, до 21,4 тыс. тонн, сократились отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша).

В "А-95" объясняют снижение показателей поставок отсутствием спроса на рынке, который возник в связи с большими запасами ресурса у трейдеров, накопленными в летний период. Так, за восемь месяцев 2020 года баланс рынка автомобильных бензинов увеличился на 14,2% (на 181,4 тыс. тонн), до 1,463 млн тонн.

Кроме того, по данным "А-95", за девять месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, на 53,5 тыс. тонн, или на 9,5%, до 617,3 тыс. тонн. Из них в июне было импортировано 97 тыс. тонн, в июле - 92 тыс. тонн, в августе - 89,4 тыс. тонн. Тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45-65 тыс. тонн.

По итогам девяти месяцев 2020 года, на 23%, до 181,1 тыс. тонн, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с девятью месяцами 2019 года.

Всего в январе-сентябре текущего года импорт бензинов в Украину составил 802,4 тыс. тонн, что практически соответствует аналогичного периоду прошлого года (811,4 тыс. тонн).