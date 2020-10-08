Требования нормативов нарушают 60 страховщиков, – НБУ

Проанализированная Национальным банком Украины отчетность, предоставленная страховыми компаниями, свидетельствует, что в целом 60 страховщиков в той или иной степени нарушают нормативные требования, включая второстепенные нормативы.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

На конец первого полугодия 2020 года 23 страховые компании нарушили норматив покрытия страховых резервов, восемь из них нарушают его уже два квартала подряд с дефицитом 290 млн грн (46% общего дефицита).

При этом 22 из 23 страховщиков-нарушителей имеют третий и четвертый уровни общественной важности, один страховщик имеет портфель ОСАГО с дефицитом 1,4 млн грн.

По данным НБУ, на конец первого полугодия-2020 57 страховщиков не выполняют 100% норматива платежеспособности и достаточности капитала. Основной причиной этого Нацбанк считает то, что 30 июня закончился переходный период для расчета норматива платежеспособности и достаточности капитала страховщиков.

"Дефицит приемлемых активов составляет 1,6 млрд грн (58% текущего дефицита). 21 страховая компания нуждается в докапитализации почти на 300 млн грн и 36 страховщиков нуждаются в реструктуризации активов", - сказано в сообщении.

НБУ также сообщает, что в активах страховщиков доля депозитов и государственных ценных бумаг за 1,5 года возросла с 58,5% до 64,1%. Выросла также доля остатков средств страховщиков в централизованных фондах Моторного (транспортном) страховом бюро Украины с 2,4 млрд.грн до 3,3 млрд. грн. При этом в два раза сократилась доля дебиторской задолженности.

Негативными тенденциями в обеспечении достаточности капитала является рост доли недвижимого имущества с 6,7% до 10% и денежных средств на текущих счетах с 6,6% до 8%.

По данным НБУ, страховой рынок является концентрированным: 90% страховых премий сконцентрировано у 70 страховщиков (50 non-life и 20 life). Более 50% страховых премий от граждан сконцентрировано в 10 non-life страховщиков.

Отмечается, что в планах НБУ - к концу 2020 года разработать 13 нормативно-правовых актов по регулированию небанковского рынка. Шесть из них уже обнародованы и обсуждаются, в частности об инспекционных проверках, о мерах воздействия, о временной администрации и безвыездном надзоре, о критериях оценки рисков и требованиях к структуре собственности.

Кроме того, в ближайшее время НБУ начнет обсуждение проекта будущих лицензионных условий. Документ будет содержать предложение упрощенного механизма "легализации" владельцев существенного участия банков. Такая процедура будет предусматривать проверку их деловой репутации и упрощенную проверку финансового положения.