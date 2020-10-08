Европейский банк реконструкции и развития избрал главу

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) избрал новым президентом банк гражданку Франции Одиль Рено-Бассо.

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Генеральный директор Казначейства Франции Рено-Бассо заменит на этом посту сэра Суму Чакрабарти, который ушел в отставку в июле 2020 году после двух полных четырехлетних сроков президентства.

Ожидается, что новая глава ЕБРР вступит в должность до конца текущего года.

Согласно сообщению, в качестве генерального директора Казначейства Франции Одиль Рено-Бассо курировала разработку экономической политики страны, руководя вопросами европейских и международных финансовых отношений, торговой политики, финансового регулирования и управления госдолгом.

На этой должности она также была вице-президентом Европейского экономического и финансового комитета, заместителем в группах G7 и G20 и французским губернатором или заместителем управляющего Всемирного банка, ЕБРР и Африканского банка развития (АфБР).

Она также является председателем Парижского клуба.

До своей нынешней должности она была заместителем генерального директора Caisse des Dépôts, крупного французского государственного финансового учреждения.

Одиль Рено-Бассо является выпускницей Парижского института политических исследований ("Sciences Po") и выпускницей Национальной школы управления (ENA). Она также училась в Школе государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.

Как сообщалось, в июле стало известно, что Сума Чакрабарти уходит с поста президента Европейского банка реконструкции и развития после второго и последнего срока.

Начиная с 3 июля обязанности президента ЕБРР временно исполняет первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.