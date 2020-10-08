"Укртелеком" и американская Broadband Telecom начали обмен голосовым трафиком

"Укртелеком" и телекоммуникационная компания Broadband Telecom, что входит в группу компаний Bankai Group (США), начали взаимообмен голосовым трафиком в рамках договора о предоставлении услуг международной электросвязи.

Об этом говорится в сообщении "Укртелекома", передает БизнесЦензор.

Отмечается, что такое межоператорское партнерство позволит украинским абонентам получать качественные голосовые услуги при получении международных вызовов от родственников и друзей из Северной Америки и других стран мира.

"Мы рады начать перспективное партнерство с таким игроком глобального телекомрынка как группа компаний Bankai. Это позволит усилить конкуренцию на рынке международного трафика в Украине и с Украиной, таким образом они станут более привлекательными для пользователей", - заявил директор департамента межоператорских продаж "Укртелекома" Дмитрий Новиков.

В свою очередь коммерческий директор Bankai Group Ааюш Барот отметил, что данное партнерство - "это прекрасная возможность для украинцев, проживающих за рубежом, связаться не только с абонентами "Укртелекома", но и с любыми клиентами различных украинских мобильных операторов: lifecell, "Vodafone Украина" и "Киевстара".

Bankai Group предоставляет решения для операторов связи по всему миру уже более 28 лет.