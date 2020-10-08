Windrose начнет летать из Киева в столицу Словении

Авиакомпания Windrose (Киев) с 24 октября начнет выполнять рейсы по маршруту Киев-Любляна из международного аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, перелеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Embraer-145 и ATR72-600.

Кроме того, Windrose предлагает транзит в Любляну со Львова, Харькова, Днепра и Одессы.

Компания отмечает, что с 1 октября украинцы могут пересекать границу со Словенией без соблюдения 10-дневного срока самоизоляции при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов ежедневно