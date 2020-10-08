Медиахолдинги Коломойского и Ахметова решили судиться из-за обвинений в плагиате

Медиагруппа "1+1 media" инициирует судебный иск к ТРК "Украина" с целью защиты своей чести и деловой репутации в контексте спора компаний об авторских правах на новое шоу.

Как сообщает пресс-служба 1+1 media, основанием для иска стали обвинения в "пиратском поведении" в связи с запуском телешоу "Маскарад", передает БизнесЦензор.

"Как и любой другой канал в Украине, мы воспользовались своим правом приобрести и адаптировать формат, в котором видим большой потенциал", – сказано в заявлении 1+1.

Медиагруппа подчеркивает, что прибрела права на адаптацию румынского формата шоу Mysteries In The Spotlight, которое выходит под названием "Маскарад".

"Уникальной особенностью данного формата является противостояние двух звездных команд, которые соревнуются за право отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме. Кроме того, в процессе адаптации формата, телеканал "1+1" реализовал в проекте много собственных творческих решений", – подчеркивается в сообщении.

Ранее телеканал "Украина" заявил, что в программе "Маскарад" неправомерно использованы все ключевые элементы всемирно известного формата The Masked Singer, права на который были приобретены каналом в условиях конкуренции с "1+1" у компании Fremantle весной 2020 года.

Телеканал обвинил "1+1" в "откровенном плагиате" и "пиратском поведении" и заявил о намерении обратиться в суд, а также к Международной организации по признанию и защите форматов FRAPA.

Как сообщалось, медиахолдинг "1+1 медиа" принадлежит Игорю Коломойскому, Игорю Суркису и жене кума Путина Виктора Медведчука Оксане Марченко.

ТРК "Украина" входит в медиагруппу Рината Ахметова.