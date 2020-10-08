Аэропорт "Борисполь" спрогнозировал падение пассажиропотока до уровня 2009 года

Итоги статистики работы в январе - сентябре 2020 года позволяют спрогнозировать, что по итогам года пассажиропоток в международном аэропорту "Борисполь" сократится до уровня 2009 года.

Об этом сообщил гендиректор госпредприятия МА "Борисполь" Павел Рябикин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Так, по итогам сентября "Борисполь" обслужил 554,49 тыс. пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В целом за январь-сентябрь 2020 года пассажиропоток в аэропорту сократился до 4,06 млн пассажиров, что на 65% меньше аналогичного периода 2019 года.

"Высокий сезон-2020 для авиационной отрасли закончился. В связи с ограничениями, которые приняло правительство Украины в августе, не только не состоялась сентябрьская хасидская программа, – вместе с тем аэропорт недополучил 30% пассажиропотока. Хабовая модель стала нереалистичной – мы не досчитаемся около 3 млн трансферных пассажиров", – отметил Рябикин.

"Анализируя статистику за январь-сентябрь 2020 года, мы можем более точно прогнозировать ожидаемый пассажиропоток, с которым мы закончим год. Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" 2020 года упадет до уровня 2009 года, что приведет к кратному снижению доходов аэропорта "Борисполь" по сравнению с 2019 годом", – добавил гендиректор аэропорта.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" в 2019 году увеличил пассажиропоток на 21,1% по сравнению с 2018 годом – до 15,26 млн чел.

Аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.