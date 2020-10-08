По факту действий руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, – Коболев

По факту деятельности менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью "Громадському радіо", передает БизнесЦензор.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", – сказал Коболев

Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – добавил Коболев.

В то же время он сказал, что он сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".

Ранее сообщалось о том, что Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки СБУ.

В акте ревизии, который был направлен СБУ, речь идет о "масштабных нарушениях, неэффективных управленческих решениях и рисковых операциях, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,19 млрд грн, в том числе финансовым нарушениям, которые привели к потерям - 75,49 млрд грн".