Глава Нацбанка спрогнозировал рост невозврата потребительских кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен ростом потребительских кредитов, которые не обслуживаются.

Об этом глава Набанка Кирилл Шевченко заявил в интервью ZN.UA, передает БизнесЦензор.

"Сейчас беспокойство у нас вызывает только один сегмент – потребительское кредитование. В этом сегменте мы ожидаем роста "токсичных" кредитов на 10% как из-за объективных кризисных причин, так и вследствие ошибочного трактования потребителями нормы о неприменении штрафов как о "прощении долга навсегда". Поскольку это не так и долги придется возвращать, часть из них перейдет в категорию "токсичных", – сказал Шевченко.

Глава НБУ напомнил, что в отношении потребительского кредитования регулятор планирует во второй половине 2021 года повысить вес риска и сейчас этот вопрос обсуждается с банками.

"Пока это единственное направление, по которому наша политика будет более консервативной", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, Национальный банк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%.

В то же время Нацбанк уверяет, что из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования, повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов, однако банки будут вынуждены проводить более взвешенную кредитную политику.