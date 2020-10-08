БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Глава Нацбанка спрогнозировал рост невозврата потребительских кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) обеспокоен ростом потребительских кредитов, которые не обслуживаются.

Об этом глава Набанка Кирилл Шевченко заявил в интервью ZN.UA, передает БизнесЦензор.

"Сейчас беспокойство у нас вызывает только один сегмент – потребительское кредитование. В этом сегменте мы ожидаем роста "токсичных" кредитов на 10% как из-за объективных кризисных причин, так и вследствие ошибочного трактования потребителями нормы о неприменении штрафов как о "прощении долга навсегда". Поскольку это не так и долги придется возвращать, часть из них перейдет в категорию "токсичных", – сказал Шевченко.

Глава НБУ напомнил, что в отношении потребительского кредитования регулятор планирует во второй половине 2021 года повысить вес риска и сейчас этот вопрос обсуждается с банками.

"Пока это единственное направление, по которому наша политика будет более консервативной", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, Национальный банк во второй половине 2021 года планирует повысить вес риска по необеспеченным кредитам физическим лицам в гривне с нынешних 100% до 150%.

В то же время Нацбанк уверяет, что из-за общего снижения процентных ставок в экономике и высокой конкуренции между банками в сегменте потребительского кредитования, повышение веса риска не повлияет на стоимость таких кредитов, однако банки будут вынуждены проводить более взвешенную кредитную политику.

