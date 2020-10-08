Британский лоукостер easyJet получил убыток впервые в истории

Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc предварительно оценивает доналоговый убыток без учета разовых факторов в 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября, в 815-845 млн фунтов стерлингов ($1,05-1,09 млрд).

Об этом сообщил главный исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет первый раз в истории компании, когда мы зафиксировали годовой убыток", – сказал глава компании.

В связи с этим компания не будет выплачивать дивиденды по итогам минувшего года.

"В начале прошедшего фингода никто не мог представить, как изменится ситуация в отрасли из-за пандемии коронавируса. Компания адаптировалась и приняла вызов, реализовав решительные меры для минимизации потерь, улучшения ликвидности и снижения расходов, запустив, при этом, масштабную программу реструктуризации", – отметил Лундгрен.

Результаты easyJet в прошедшем фингоду будут включать в себя разовые расходы в размере 440 млн фунтов, связанные, в частности, с неэффективным хеджированием, реструктуризацией операций и другими факторами.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют скорректированный доналоговый убыток easyJet в минувшем фингоду на уровне 745,9 млн фунтов. Годом ранее авиакомпания зафиксировала прибыль в размере 427 млн фунтов.

Полные и окончательные годовые результаты easyJet будут обнародованы 17 ноября.

Пассажиропоток авиакомпании в прошедшем фингоду сократился на 50% – до 48 млн пассажиров, провозные емкости уменьшились на 48%, загруженность рейсов снизилась на 4,3 процентного пункта – до 87,2%.

В компании прогнозируют, что с учетом действующих в условиях пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 фингода easyJet планирует использовать лишь около 25% провозных емкостей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится.

Авиакомпания не делает прогнозов на начавшийся финансовый год, отмечая сохранение "высокого уровня краткосрочной неопределенности".