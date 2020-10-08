Британский лоукостер easyJet получил убыток впервые в истории
Британский бюджетный авиаперевозчик easyJet Plc предварительно оценивает доналоговый убыток без учета разовых факторов в 2020 финансовом году, завершившемся 30 сентября, в 815-845 млн фунтов стерлингов ($1,05-1,09 млрд).
Об этом сообщил главный исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это будет первый раз в истории компании, когда мы зафиксировали годовой убыток", – сказал глава компании.
В связи с этим компания не будет выплачивать дивиденды по итогам минувшего года.
"В начале прошедшего фингода никто не мог представить, как изменится ситуация в отрасли из-за пандемии коронавируса. Компания адаптировалась и приняла вызов, реализовав решительные меры для минимизации потерь, улучшения ликвидности и снижения расходов, запустив, при этом, масштабную программу реструктуризации", – отметил Лундгрен.
Результаты easyJet в прошедшем фингоду будут включать в себя разовые расходы в размере 440 млн фунтов, связанные, в частности, с неэффективным хеджированием, реструктуризацией операций и другими факторами.
Читайте также: Авиакомпания SkyUp оценила убытки за полгода в $30 миллионов
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют скорректированный доналоговый убыток easyJet в минувшем фингоду на уровне 745,9 млн фунтов. Годом ранее авиакомпания зафиксировала прибыль в размере 427 млн фунтов.
Полные и окончательные годовые результаты easyJet будут обнародованы 17 ноября.
Пассажиропоток авиакомпании в прошедшем фингоду сократился на 50% – до 48 млн пассажиров, провозные емкости уменьшились на 48%, загруженность рейсов снизилась на 4,3 процентного пункта – до 87,2%.
В компании прогнозируют, что с учетом действующих в условиях пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 фингода easyJet планирует использовать лишь около 25% провозных емкостей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится.
Авиакомпания не делает прогнозов на начавшийся финансовый год, отмечая сохранение "высокого уровня краткосрочной неопределенности".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль