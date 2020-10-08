БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 191 1

Цены на украинскую пшеницу выросли до четырехлетнего максимума, – Refinitiv

Цены на украинскую пшеницу выросли до четырехлетнего максимума, – Refinitiv

Экспортные котировки на Черноморскую пшеницу выросли до двухлетнего максимума и превысили $240 за тонну на базисе FOB (с условием погрузки на судно) в глубоководных портах.

Об этом свидетельствую данные платформы Refinitiv, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Укрепление биржевых индикаторов до 5-летнего максимума, необходимость выполнения контрактов на фоне ограниченного предложения и рекордные уровни закупочных цен подталкивают экспортные котировки", – отмечается в сообщении.

Так, цены на российскую и украинскую пшеницу в портах достигли 4-хлетнего максимума, согласно данным собственного мониторинга Refinitiv. При этом цены на российскую пшеницу на базисе СРТ-порт достигли своего исторического максимума.

Основными факторами роста цен большинство опрошенных операторов рынка указывают опасения за состояние посевов пшеницы в странах Черноморского региона под урожай 2021 года из-за дефицита влаги в почве и волатильность курса валюты.

Автор: 

зерно (1934) пшениця (194) ціни (3721) експорт (3989) зернові (1194)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От і добре, значить власники земельних паїв, на яких цю пшеницю вирощують скоробагатьки, накінець то, отримають справедливу орендну плату.
показати весь коментар
08.10.2020 20:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 