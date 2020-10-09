Цены на золото растут на фоне снижения доллара

Стоимость золота в пятницу утром растет примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Котировки металла поддерживает ослабление доллара на ожиданиях новых мер поддержки экономики США.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,94%, или на 17,8 доллара — до 1912,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,03% — до 24,36 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 93,48 пункта.

Среди инвесторов растет уверенность в принятии очередных мер поддержки экономики США, после того как президент страны Дональд Трамп призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. При этом ранее он заявил о прекращении переговоров по стимулированию экономики с демократами в палате представителей. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы не отказываются от продолжения переговоров с республиканцами по мерам стимулирования.

На фоне таких ожиданий инвесторы больше склонны к риску, отказываясь от надежных активов, таких как американский доллар. Хотя золото также традиционно выступает как надежный актив, основным фактором для него остается динамика курса доллара. Дешевеющий доллар поддерживает котировки металла, делая его доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

С начала года золото уже подорожало на 23%, и несмотря на краткосрочную склонность к риску на оптимизме по стимулированию в США, более глобальные перспективы восстановления экономики остаются неясными в свете продолжающейся пандемии.

"Уровень в 1900 долларов — непростой, и, по моему мнению, золото будет торговаться у этой отметки до президентских выборов в США", — сказал экономист банка OCBC Хоуи Ли.