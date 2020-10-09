"Газпром" ожидает долгий процесс обжалования $7,6 миллиардов штрафа в Польше, – Bloomberg
Процесс обжалования "Газпромом" $7,6-миллиардного штрафа польского антимонопольного ведомства займет не менее пяти лет, полагают эксперты агентства Bloomberg. Шансы на то, что процесс будет рассматриваться судами ЕС невысоки, а на польские суды сильно влияют политики, предупреждают эксперты агентства.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Польский антимонопольный орган UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд за реализацию проекта газопровода "Северный поток 2" без его одобрения. "Газпром" уже заявил, что подаст апелляцию, и принятие решения, отмечают в Bloomberg, скорее всего, займет не менее пяти лет (учитывая текущую продолжительность антимонопольных процессов). Суды могут принять решение о рассмотрении дела в ускоренном режиме, если юристам удастся убедить их в срочности дела.
Спор может перейти от местного суда до Верховного, где он может застрять как минимум на три года. Решение UOKiK от 2006 года по вопросу о сговоре в области межбанковской комиссии все еще рассматривается польскими судами, напоминает агентство.
Эксперты Bloomberg не исключают риска политического вмешательства в процесс. "Серия спорных судебных реформ в Польше с 2015 года привела к усилению политического влияния на суды, поставив страну на путь коллизии с Европейской комиссией и вызвав серию судебных процессов в судах ЕС, которые могут поставить под угрозу доступ страны к средствам блока. Некоторые европейские суды отказались передать подозреваемых Польше в соответствии с европейскими процедурами выдачи из опасений, что суд над ними не будет справедливым. Хотя данный суд и его постановления не могут быть политизированы, проблема польской судебной системы стала системной, и политики имеют чрезмерное влияние на суды, считает ассоциация польских судей Iustitia. Это, в свою очередь, лишает их уверенности в беспристрастности и независимости своих решений", - говорится в комментарии.
Невелики шансы, по мнению комментаторов агентства, продолжения спора в судах ЕС. "Поскольку решение основано на национальном законодательстве и принимается исключительно польским регулятором, без участия Европейской комиссии, последнее слово по делу будет за местными судами", - пишет Bloomberg.
"Прямое оспаривание решения Польши в судах ЕС в Люксембурге невозможно по тем же причинам. Но, поскольку Польша является членом ЕС и должна применять антимонопольные правила в соответствии с законами блока, существует небольшая вероятность того, что в ходе польских апелляций возникнет вопрос о сфере действия законодательства ЕС", - допускают эксперты.
"Если польский суд решит, что не может дать ответ, он может передать ряд вопросов в Суд ЕС. Такие вопросы не будут касаться существа спора и будут сосредоточены только на вопросах права. Споры также отсрочат принятие окончательного решения еще на два года или около того", - пишет агентство.
Штраф должен быть уплачен только после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если "Газпром" не заплатит, судьи могут приказать арестовать активы, отмечается в справке.
Польский штраф намного превышает антимонопольные штрафы ЕС для крупных технологических компаний, таких как Google, и намного выше штрафов, наложенных ЕС или другими национальными властями за нарушение правил слияния. На этой неделе еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заметила журналистам, что ни один из ее штрафов с 2014 года не достиг максимального уровня в 10% годовой выручки компании. Два года назад Altice NV была оштрафована на 125 млн евро за продвижение сделки по поглощению до получения разрешения ЕС.
