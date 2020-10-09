"Укрпошта" начала принимать документы в "Дія" для оказания услуг
АО "Укрпошта" начала принимать электронные документы в приложении "Дия" для идентификации и верификации личности при оказании услуг.
Об этом в телеграм-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.
"С помощью электронной версий документов в приложении "Дия" можно получить все внутренние и международные отправления, письма и т.д. без наложенного платежа или с наложенным платежом на сумму до 5 тыс. грн", - сообщил Криклий.
Он также добавил, что верификация клиента будет происходить за считанные секунды - путем считывания индивидуального цифрового штрихкода, который генерирует приложение для каждого отдельного е-документа пользователя.
