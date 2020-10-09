Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 3 миллиарда

По данным Нацбанка Украины, портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 3,235 млрд грн (на 0,7%) – до 435,634 млрд грн, юрлиц – на 0,521 млрд грн (на 1,7%) – до 30,278 млрд грн, физлиц – на 0,09 млрд грн (на 1,1%) – до 8,316 млрд грн, тогда как нерезидентов – сократился на 0,185 млрд грн (на 0,2%) - до 80,494 млрд грн,

В целом портфель ОВГЗ вырос на 3,660 млрд грн (на 0,4%) - до 879,288 млрд грн, тогда как в собственности Нацбанка остался без изменений.

Официальный курс на 9 октября – 28,2836 грн/$1.