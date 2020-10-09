"Метинвест" Ахметова продлил сроки погашения облигаций

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", продлила сроки погашения своих еврооблигаций, воспользовавшись благоприятными рыночными условиями.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В результате этой транзакции по управлению долговыми обязательствами общий долг группы не изменился, так как все еврооблигации со сроком погашения в 2021 году и 38% еврооблигаций со сроком погашения в 2023-м были фактически продлены до 2027 года.

При этом группа одновременно провела две транзакции: ограниченное тендерное предложение по выкупу за денежные средства еврооблигаций со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона в размере 7,50% годовых ("облигации 2021 года"), из которых $115 млн 309 тыс. 27,07 оставались непогашенными, и еврооблигаций со сроком погашения в 2023-м и ставкой купона в размере 7,75% годовых ("облигации 2023 года"), из которых $504,515 млн оставались непогашенными, с одновременным получением согласия держателей облигаций 2021 года на включение опциона эмитента на покупку; новый выпуск семилетних еврооблигаций на сумму $333 млн со ставкой купона в размере 7,65% годовых и сроком погашения 1 октября 2027 года.

В компании констатируют, что международное финансовое сообщество проявило значительный интерес к этим транзакциям. Спрос на новый выпуск почти пятикратно превысил сумму выпуска, в то время как общая финальная сумма заявок превысила $1,6 млрд, что позволило значительно снизить цену нового выпуска в процессе приема заявок от инвесторов и достигнуть конечной доходности на уровне 7,95%. При этом заявки на участие в тендере до завершения срока ранней подачи заявок подали 90,3% держателей облигаций 2021 года и 46,7% держателей облигаций 2023-го.

Согласно информации компании, 15 сентября 2020 года "Метинвест" объявил о намерении выпустить новые еврооблигации и анонсировал тендерное предложение по выкупу за денежные средства облигаций 2021 года и облигаций 2023 года. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн, который покрывал все суммы, подлежащие выплате в связи с тендерным предложением и погашением (без учета начисленных процентов), при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Одновременно с этим "Метинвест" также начал процесс получения согласия держателей облигаций 2021 года о включении опциона эмитента на покупку.

После интенсивной двухдневной маркетинговой кампании, 17 сентября 2020 года "Метинвест" успешно определил цену размещения семилетних еврооблигаций объемом $333 млн с доходностью 7,95% и фиксированной ставкой купона в размере 7,65% годовых. Цена эмиссии составила 98,429% от номинала. Большинство инвесторов в еврооблигации – это инвесторы из Великобритании (64%), США (19%) и континентальной Европы (14%). Распределение инвесторов по типу было следующим: управляющие фонды – 90%, банки – 4%, страховые компании и пенсионные фонды – 3%, а также хедж-фонды и прочие – 3%. Кредитные рейтинговые агентства Fitch и S&P присвоили новому выпуску рейтинг на уровне "BB-" и "B" соответственно.

28 сентября 2020 года на момент окончания сроков досрочного проведения тендера и получения согласия держателей облигаций 2021 года: участие в тендере приняли держатели облигаций 2021 года объемом $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой; участие в тендере приняли держатели облигаций 2023 года объемом $235 млн (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн. Процесс получения согласия в отношении облигаций 2021 года прошел успешно, так как 92,5% держателей облигаций дали свое согласие на изменение условий погашения этой серии облигаций

Хотя срок действия тендерных предложений официально истекает 13 октября 2020 года, "Метинвест" уже не принимает никакие дополнительные тендерные инструкции, констатируется в информации компании.

1 октября 2020 года были получены средства по новому выпуску и произведено раннее погашение по тендерным предложениям. В результате этого общая основная сумма задолженности, которая в настоящее время не погашена по облигациям 2021 года и по облигациям 2023 года, составляет $11 млн 187 тыс. 21,53 и $311,238 млн соответственно.

Оставшиеся облигации 2021 года будут погашены в полном объеме 16 октября 2020 года.

Deutsche Bank и Natixis выступили в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с IMI Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International выступили в качестве совместных бук-раннеров нового предложения облигаций и совместных дилер-менеджеров по тендерным предложениям и получению согласия держателей облигаций. Юридическую поддержку "Метинвесту" оказали Allen & Overy и Avellum, а Linklaters и Sayenko Kharenko консультировали организаторов выпуска.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".