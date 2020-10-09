АМКР инвестирует $250 млн в новую фабрику окомкования. ФОТО

Фото: пресс-служба АМКР

Криворожское горно-металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) инвестирует $250 млн в проект строительства современной фабрики окомкования, что должно привести к снижению выбросов загрязняющих веществ на 78 тыс. тонн и общего объема выбросов СО2 на 800 тыс. тонн в год.

Об этом сообщает пресс-служба АМКР, передает БизнесЦензор.

Новая фабрика сможет выпускать до 5 млн тонн окатышей в год, которые будут использоваться в качестве сырья для доменных печей, частично заместив агломерат.

Благодаря работе нового производственного объекта компания сможет закрыть два действующих аглоцеха и провести реконструкцию еще одного.

По словам замгендиректора по производству горного департамента Владимира Теслюка, за 15 лет работы в Украине АМКР вложила свыше $5 млрд в развитие производства, в том числе – в экологическую модернизацию, сократив за этот период вредные выбросы в атмосферу на 42%.

"В ближайшие годы мы намерены вложить в модернизацию более $700 млн. Планируем в 2023 году собраться здесь к открытию новой фабрики", - заявил Теслюк.

Как заявил руководитель главы Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, открытие новой фабрики – важная составляющая концепции снижения промышленной нагрузки на регион и улучшения экологической ситуации.

"Это историческое событие. Строительство новой фабрики окомкомвания и реконструкция аглоцеха №2 – это очень важные инициативы. Мы так много внимания уделяем этому проекту, потому что важно сделать металлургическую отрасль более экологичной. Мы - промышленный регион №1 в Украине, и нам важно поддерживать отрасль. Мы должны думать, как делать региональный продукт более сильным, выводя экономику Украины вперед", - подытожил губернатор.

По словам генерального Консула Германии в Украине доктора Штефана Кайля, от того, насколько комфортной будет работа в Украине крупнейших предприятий с иностранными инвестициями, зависит приход других инвесторов и общий инвестклимат.

"Это хороший пример объединения инвестиций в модернизацию предприятия и экологии. Проект заслуживает особого уважения, тем более сейчас, когда в металлургии во всем мире дела идут не слишком хорошо. АрселорМиталл является не только самой большой немецкой инвестицией в стране, но и одним из самых крупных металлургических заводов в мире. Украина должна гордиться тем, что у нее есть такое предприятие. И это тест на то, каким является инвестиционный климат в стране", - заявил генеральный консул.

"АрселорМиттал Кривой Рог" - один из самых крупных налогоплательщиков в Украине. После приватизации в 2005 году предприятие перечислило государству свыше 69 млрд грн налогов и сборов.

Фото: пресс-служба АМКР

На фото слева направо:

Александр Катриченко, заместитель мэра Кривого Рога

Виталий Немилостивый, замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности

Александр Бондаренко, глава Днепропетровской областной госадминистрации

Владимир Теслюк, замгендиректора АМКР по производству и горному департаменту

Доктор Штефан Кайль (Stefan Keil), Генеральный консул Федеративной Республики Германия

Юрий Кисель, глава Комитета Верховной Рады по вопросам инфраструктуры

Александр Романишин, заместитель министра экономики

Фото: пресс-служба АМКР

Генконсул ФРГ Доктор Штефан Кайль и глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко

Фото: пресс-служба АМКР

Заместитель гендиректора АМКР по производству и горному департаменту Владимир Теслюк