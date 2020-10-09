Падение выручки от экспорта электроэнергии превысило 24%

Украина в январе-сентябре 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 24,3% (на $65,88 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $205,61 млн, в т.ч. в прошлом месяце поставлено электроэнергии на $9,29 млн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в Венгрию за девять месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на $93,1 млн, Польшу – на $63,4 млн, Румынию – на $36,12 млн, другие страны – на $12,99 млн.

В то же время Украина в январе-сентябре импортировала электроэнергию на $113,62 млн (в сентябре – на $2,28 млн) против $31,17 млн – за девять месяцев 2019 года. В том числе из Словакии – на $53,97 млн, Венгрии – на $37,93 млн, Беларуси – на $10,49 млн, других стран – $11,23 млн.

Как сообщалось, по данным "Укрэнерго", Украина в январе-сентябре 2020 года снизила экспорт электроэнергии на 23,5% (на 1,06 млрд кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 3,45 млрд кВт-ч.

Напомним, Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6,47 млрд кВт-ч.