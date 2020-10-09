ОГХК остановила производство из-за долгов за энергоносители, – профсоюз

Государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) остановила производство из-за накопленных долгов перед поставщиками: Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК) оказался обесточен, на Иршанском горно-обогатительном комбинате (ПГОК) закончилось дизтопливо.

Об этом сообщил член профсоюза ВГМК и ПГОК Александр Лапуда, передает БизнесЦензор со ссылкой на Минпром.

"Вчера нам отключили электроэнергию. Полностью обесточены карьер, гидротранспорт и оборотный цикл водоснабжения. Остановлена фабрика", – сказал он.

По словам начальника одного из отделов на Иршанском ГОКе, на предприятии закончилось дизтопливо и комбинат перестал перевозить концентраты на обогащение, "дорабатывая склады".

Рабочих смены также перестали завозить в карьер.

"Почему руководство не может наладить нормально работу, спросите у офиса", – сказал он.

У ВГМК тоже закончился дизель.

Кроме этого, в ОГХК вовремя не выплатили зарплаты. Работники предприятия говорят, что это не единичный случай в 2020: выплату зарплат задерживали уже трижды в этом году – 7 июля, 7 сентября и 7 октября.

Как сообщалось, 2 октября Фонд госимущества уволил врио главы правления ОГХК Питера Дэвиса за "несоблюдение условий трудового контракта".

Девис объяснил свое отстранение тем, что обнаружил в ОГХК коррупционные схемы с отгрузками фирмам Виталия Кучука и уволил ответственных за это направление заместителей — Татьяну Гогенко, Артура Сомова и Юрия Кияшко.

Сейчас ОГХК временно управляет назначенный ФГИ Артур Сомов.

С начала 2020 года ОГХК руководит уже четвертый топ-менеджер. Компании бизнесмена Виталия Кучука — "Керамплюс", MCD, IMMCO, — занимаются отгрузкой основной продукции ОГХК с июня этого года.

В первом полугодии 2020 года ОГХК снизила выручку от реализации продукции на 22% по сравнению с 2019 – до 1,55 млрд грн.

Согласно планам правительства, компания подлежит приватизации в 2020 году.