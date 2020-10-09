Локализация в Украине может заработать с середины 2021 года, – нардеп

Народный̆ депутат Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития допускает вступление в силу требований по локализации машиностроительной продукции, предусматриваемых законопроект №3739, с середины 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, передает БизнесЦензор.

"Наша задача – обеспечить нормальный старт этого законопроекта. К нему подано больше 2 тыс. поправок. Это поправочный терроризм, но мы с ними работаем", - сказал Кисилевский журналистам в кулуарах церемонии начала строительства новой аглофабрики на АМКР.

По его словам, среди предложенных поправок абсолютно глупые вещи.

"Например, одна из правок предлагает регулировать численность личного состава СБУ", - сказал нардеп, добавив, что в связи с большим количеством поправок локализация может заработать не с января 2021, а на полгода позже.

Кроме того, Кисилевский высказал мнение, что европейские партнеры Украины заинтересованы в том, чтобы наша страна была государством с сильной экономикой.

Комментируя отдельные заявления представителей ЕС по поводу законопроекта о локализации, она отметил:

"Те публичные заявления, которые прозвучали с стороны, например, посла ЕС в Украине, - это эмоциональная реакция. В непубличном диалоге мы слышим от представителей ЕС более сдержанные и конструктивные высказывания по этому поводу", - отметил депутат.

"Я убеждён, что наши европейские партнеры понимают одну простую вещь. Экономически сильная Украина, которая способна обслуживать и своевременно выплачивать долги за счет своей здоровой экономики, для ЕС гораздо важнее, чем бедная, зависимая и нестабильная страна, которая постоянно будет создавать проблемы на границе ЕС", - добавил Кисилевский.

Депутат убежден, что росту украинской экономики будет способствовать поддержка промышленности, в том числе путем введения нормы о локализации в госзакупках.