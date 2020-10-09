Антимонопольный комитет разрешил компании Тигипко купить акции "Проминвестбанка"
Антимонопольный комитет Украины одобрил приобретение "Проминвестбанка" кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".
Как сообщила пресс-служба АМКУ агентству Интерфакс-Украина, за соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября, передает БизнесЦензор.
В декабре 2019 года АМКУ предоставил разрешение кипрской T.A.S. Overseas Investments Limited, основным акционером которой является Сергей Тигипко, на покупку боле 50% акций Luregio Limited.
При этом недавно у финкомпании "Фортифай", которая в марте стала победителем аукциона по принудительной продаже госисполнителями 99,77% акций "Проминвестбанка", сменились собственники. Сейчас бенефициарами этой финкомпании указаны две помощницы нардепа Олега Дунды (фракция "Слуга народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А.В.С.", связанного с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров (также сообщалось, что в 2001-2007 годах Олег Дунда работал в "Приватбанке").
Так, среди учредителей ООО "А.В.С." – ООО "КУА "Финансовый капитал" – одна из "приватовских" структур, которые в мае 2018 года получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное в Крыму. В рамках исполнительного производства по выполнению указанного судебного решения в марте и состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".
Олег Дунда известен в том числе тем, что подал более 1650 поправок к так называемомоу "антиколомойскому" закону, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения "Приватбанка" под контроль бывших владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой бирже ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.
В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.
Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.
За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.
После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.
