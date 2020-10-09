СБУ попросила Apple и Google заблокировать приложение "ВКонтакте" в Украине (обновлено)

Служба безопасности Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. относительно распространения на их сервисах "Play Market" и "App Store" мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее стало известно, что приложение запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" стало доступно в Украине без использования VPN. В то же время веб-версия соцсети по-прежнему не работает.

После этого в СНБО заявили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности "взаимодействуют с международными коллегами и партнерами" для блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины, а также объявили о планах поставить на учет в правоохранительных органах всех украинцев-пользователей запрещенной в стране российской соцсети.

Напомним, 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей. В том числе, в Украине запрещена работа "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

Напомним, впервые санкции против российских соцсетей были введены в мае 2017 года.