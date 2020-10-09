"Приватбанк" продал половину бывших нефтебаз Коломойского

Государственный "Приватбанк" на электронных аукционах ГП CETAM продал 32 нефтебазы из 66, оставшихся на балансе банка после национализации.

Об этом в Facebook сообщает Министерство юстиции Украины, передает БизнесЦензор.

"Наибольшей популярностью пользовались аукционы по продаже нефтебаз по всей Украине. Таких лотов удалось реализовать 32 на 138,22 млн грн со средним ростом цены 60%", - сообщает Минюст.

По данным министерства, самыми дорогими продажами "Приватбанка" стали: склад топлива и недвижимость во Львовской области в с. Мостиска Вторые за 31,92 млн грн; нефтебаза в Коростене за 21,86 млн грн; нефтебазы в Житомирской области за 15,37 млн грн.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее в "Приватбанке" уточнили, что на балансе банка находится 66 нефтебаз, которые стали его собственностью по договорам ипотеки.

"Объекты, что предлагаются к продаже, получены банком в 2016 году бывшими собственниками (группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, – ред.) в счет погашения кредитов связанных компаний, и соответственно банк ожидает спроса на указанные объекты по стоимости, приобретенной в 2016 году (начальная цена)", – сообщили в банке.

"Приватбанк" проводит аукционы по продаже нефтебаз на торговых площадках ProZorro и СЭТАМ "по паритетному принципу, утвержденному правлением банка".