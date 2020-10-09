АМКУ разрешил Тигипко купить "Днепрометиз" у россиян вопреки санкциям

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил кипрской компании Agimant Limited украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести единоличный контроль над офшорной компанией Dealzone Holding Ltd (Британские Виргинские Острова), в собственности которой находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз".

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 8 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в апреле 2019 года Антимонопольный комитет отказал группе "ТАС" Сергея Тигипко в покупке акций ЧАО "Днепрометиз" у российской "Северстали", в отношении которой пятым президентом Петром Порошенко в марте 2019 года были введены санкции. Кроме того АМКУ оштрафовал группу компаний "ТАС" на 55 млн грн за нарушения при приобретение акций ЧАО "Днепрометиз".

Тогда глава АМКУ Юрий Терентев пояснил, что сделка была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства.

Однако в ноябре эстонская компания Blossom Investments OU, которая входит в группу "ТАС", через суд отменила решение АМКУ о наложении штрафа в 55 млн грн за покупку контрольного пакета акций завода "Днепометиз" без соответствующего разрешения.

Blossom Investments OU приобрела 98,66% акций "Днепрометиза" путем покупки офшорной компании Dealzone Holding Ltd. у другого виргинского офшора Cambay Services Ltd. в 2017 году за сумму около 13,39 млн грн.

В октябре 2017 года ПАО "Северсталь" сообщило о продаже ЧАО "Днепрометиз". В информации "Северстали" уточнялось, что ее дочерняя компания Cambay Services Ltd завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd, владеющей 98,6% ЧАО "Днепрометиз". Условия сделки компании не обнародовали.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС", а в 2008 году докупила у "ТАС" еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.

"Днепрометиз" по итогам 2016 года получил чистую прибыль 34,73 млн грн, тогда как 2015 год завершил с чистым убытком 60,862 млн грн.

"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,48 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.