Глава Фонда развития предпринимательства покинул должность

Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев оставляет свою должность.

Как передает БизнесЦензор, об этом сам Гашев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Теперь официально. Сегодня завершается срок моего назначения на должность исполнительного директора Фонда развития предпринимательства. И я ухожу не просто из Фонда, но и со структуры Минфина, членом команды которого я был почти три года", – сообщил чиновник.

Гашев отметил, что чистый финансовый результат от работы Фонда в прошлом году составил 160 млн грн, а за первое полугодие 2020 года – 75 млн грн.

Он добавил, что к Фонду развития предпринимательства присоединится еще один стратегический партнер по льготному кредитованию бизнеса.

"Мы трансформировали Немецко-Украинский фонд в ФРП и дали ему новый толчок и вектор развития. Немного инсайда без деталей: у Фонда должен появиться еще один стратегический партнер, готовый предоставлять льготное финансирование для украинских предпринимателей", – написал Гашев.

Фонд развития предпринимательства был создан в конце 2019 года на базе Немецко-украинского фонда, после его передачи от НБУ Министерству финансов. Среди прочего, Фонд управляет программой "Доступные кредиты 5-7-9%".

