Импорт нефти вырос с начала года в 1,8 раза

Украина в январе-сентябре 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) в 1,8 раза (на 417,08 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 962,68 тыс. тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В стоимостном выражении за указанный период импорт нефти и нефтяного сырья составил $313,18 млн, что на 11,8% больше, чем за январь-сентябрь 2019 года ($280,18 млн).

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $199,83 млн (доля – 63,8%), США – на $67,74 млн (21,53%), Ливии – на $45,56 млн (14,55%), других стран – $0,06 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-сентябре 2020 года, как и в 2019 году, не осуществляла.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила импорт нефти и нефтяного сырья на 3,1% (на 23,8 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 790,63 тыс. тонн. В то же время в стоимостном выражении импорт нефти в прошлом году составил $405,75 млн, что на 6% меньше, чем за 2018 год ($431,74 млн).