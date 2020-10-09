Румыния прекратила полеты их Украину из-за коронавируса

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии решил прекратить полеты в и из Румынии в страны так называемой "желтой зоны", куда входит и Украина.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на румынское издание Digi24, передет БизнесЦензор.

Перечень стран "желтой зоны", в который входит Украина, был утвержден комитетом 5 октября и опубликован на сайте Национального института общественного здравоохранения Румынии.

Однако комитет предусмотрел исключения для стран "желтой зоны", в отношении которых решение о приостановлении полетов не применяется. Это государства-члены Европейского Союза, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Катар.

Как сообщалось, ранее Румыния ввела обязала предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус путешественников, которые приезжают из стран с высоким уровнем заражения, среди них и Украина.