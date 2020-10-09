АМКУ обязал "Укрзализныцю" пересмотреть условия единого договора на перевозку грузов

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил "Укрзализныце" обязательные к рассмотрению рекомендации пересмотреть условия единого договора на предоставление услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом, который сочетает в себе услуги по перевозке грузов и предоставления в пользование вагонов.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение было принято по итогам рассмотрения жалобы объединений предприятий "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.

При рассмотрении жалобы АМКУ установил, что рынок перевозки грузов железнодорожным транспортом является монополизированным, а на рынке предоставления в пользование вагонов активно развивается конкуренция между "Укрзализныцей" и частными компаниями, которые могут предоставлять вагоны в пользование.

При этом Комитет пришел к выводу, что во время заключения единого договора на первозки грузов "Укрзализныця", используя свою рыночную власть, автоматически навязывает заказчикам условия по использованию своих вагонов.

Таким образом, по мнению АМКУ, заказчики, подписав договор на установленных АО "Укрзализныця" условиях, вынуждены платить за использование вагоны не конкурентную цену, которая сформировалась в то время на рынке, а навязанную условиями договора.

"В случае непринятия условий договора в целом, заказчики вообще были бы лишены возможности получить услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Такие действия АО "Укрзализныця" могут содержать признаки нарушения в виде злоупотребления монопольным положением", – подчеркивается в сообщении.

Поэтому с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" предпринять меры, направленные на обеспечение права грузовладельцев и грузоотправителей на свободный выбор необходимых им отдельных услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом и предоставления в пользование вагонов.

Как сообщалось, крупнейший частный оператор вагонов компания "Лемтранс" Рината Ахметова в январе-июне 2020 года перевезла 31,38 млн тонн грузов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года.