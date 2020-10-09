БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кличко объявил о начале строительства нового пешеходного моста на Оболони. ФОТО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале строительства нового пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский".

Об этом городской голова заявил во время начала работ на объекте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Сегодня мы начинаем строительство нового объекта – пешеходного моста с Оболонской набережной на остров "Оболонский". И планируем реализовать этот важный для оболонцев, киевлян и гостей столицы проект уже в середине следующего года", – сказал Кличко.

По словам мэра, ширина моста составит 4 метра, а длина – 164 метра. Он будет иметь три пролета. Конструкция сооружения будет опираться на 4 опоры, две из которых построят в проливе.

"Осуществим также благоустройство на острове. С минимальным вмешательством в естественный ландшафт. Обустроим там зону для купания. Чтобы у киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Важно, что пешеходный мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив "Оболонь". Мост построим за средства меценатов", – уточнил Кличко.

Как сообщалось, строительство инициированного Кличко пешеходного моста между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" осуществлялось за средства городского бюджета, в процессе реализации проекта его сметная выросла до 419,96 млн грн.

Несмотря на проведенный в 2013 году обязательный архитектурный конкурс разработку проекта моста через тендер заказали у киевской компании "Проектные системы Лтд" Андрея Миргородского.

Київ (4783) Кличко Віталій (580) міст (400)
Оставь остров в покое.
10.10.2020 01:40 Відповісти

