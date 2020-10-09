НКРЭКУ предложила урегулировать оплату тарифа "Укрэнерго" при экспорте электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает установить оплату тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" при ее экспорте без учета затрат НЭК по компенсациям по "зеленым" тарифам, а также оплату тарифа на диспетчеризацию при экспорте/импорте.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о рынке электроэнергии, размещен на сайте регулятора для обсуждения, которое продлится до 9 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно анализу регуляторного влияния законопроекта, эти изменения в закон необходимы для урегулирования вопроса уплаты тарифа "Укрэнерго" при экспорте электроэнергии на законодательном уровне.

С этой целью разделы действующего закона об обязанностях производителей, трейдеров и поставщиков электроэнергии предлагается дополнить обязательством своевременно и в полном объеме оплачивать в том числе услуги по передаче электроэнергии при ее экспорте и по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению при осуществлении импорта/экспорта.

Вместе с тем законопроектом предусматривается, что осуществляющие экспорт электроэнергии предприятия оплачивают услуги по ее передаче по тарифу, который не включает затраты оператора системы передачи на выполнение спецобязательств по компенсации стоимости электроэнергии, произведенной ВИЭ.

Указанный тариф устанавливается одновременно с пересмотром тарифа ОСП и применяется к объемам экспортированной электроэнергии.

Регулятор при этом ссылается на рекомендации Европейского Энергосообщества, которое отметило, что тариф на передачу включает затраты, не связанные с трансграничными услугами, а именно выполнением ПСО по компенсации "Укрэнерго" "зеленых" тарифов.

"В соответствии с рекомендациями Секретариата ЭС затраты на ПСО должны рассматриваться как дополнительный сбор, который необходимо отделить от тарифа на передачу и который не должен оплачиваться экспортерами, поскольку предусматривает завышенную плату", – отмечается в анализе регуляторного влияния.

Как сообщалось, ранее суды отказались обязать входящие в холдинг ДТЭК Рината Ахметова компании оплатить 1,08 млрд грн долга перед "Укрэнерго" за передачу электроэнергии. Частные компании олигарха поставляют электроэнергию на экспорт, но не платят тариф за использование для этого государственных сетей.

ДТЭК в январе заявил, что считает незаконным включение НЭК "Укрэнерго" объемов экспорта в оплату передачи электроэнергии и не признает свой долг перед госкомпанией.