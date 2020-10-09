Минздрав обновил список стран "красной" зоны

В обновленный список стран "красной зоны" от 9 октября вошло 46 стран, тогда как две недели назад в него входили 50 стран.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор.

В красной зоне, как и раньше, оказались Черногория, Израиль, Испания, США, Молдова, Франция.

В зеленую зону вошли Венгрия, Мальта, Чили и Ливия. В ней также остаются Турция, Египет, Албания, Грузия, РФ, Словакия, Греция, Италия, Беларусь, Казахстан, Польша, Кипр.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 9 октября в Украине он составляет 143,4, тогда как 25 сентября было 109,5, а в начале сентября – 79,6 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику.