Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке в 6 раз

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 5 по 9 октября продал на межбанковском валютном рынке $8,7 млн, что почти в 6 раз меньше, чем неделей ранее ($51,1 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Все интервенции по продаже валюты проходили по единому курсу.

Таким образом, Нацбанк не покупает валюту четыре недели подряд.

В то же время курс гривни за неделю укрепился с 28,34 грн/$ до 28,21 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 9 октября.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $4,51 млрд, а продал – $3,58 млрд.

Как сообщалось, за неделю с 28 сентября по 2 октября НБУ продал на межбанковском валютном рынке $51,1 млн, что втрое меньше, чем неделей ранее ($160,5 млн).