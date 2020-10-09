Кабмин упростил закупку оборудования для тестирования на коронавирус

Кабинет министров внес лабораторное оборудование и тест-системы на антиген в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу, 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом акта предлагается дополнить перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, новыми позициями товаров, в частности тест-системами и оборудованием для лабораторной диагностики, а также услугами и работами по текущим ремонтам и реконструкции медучреждений, предоставляющих медпомощь пациентам с COVID-19", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Эти изменения позволят быстро закупать тест-системы и оборудование для лабдиагностики в соответствии с современными тенденциями и национальными стандартами. Речь идет о тест-системах на антиген, которые только появились на рынке", – добавил министр.

Кроме того, Кабмин дополнительно выделил лабораторным центрам, которые входят в сферу управления Министерства здравоохранения, 160,9 млн грн на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.

По словам Степанова, эти средства будут выделены за счет экономии при закупках средств индивидуальной защиты для медиков.