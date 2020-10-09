Кабмин упростил закупку оборудования для тестирования на коронавирус
Кабинет министров внес лабораторное оборудование и тест-системы на антиген в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в пятницу, 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проектом акта предлагается дополнить перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, новыми позициями товаров, в частности тест-системами и оборудованием для лабораторной диагностики, а также услугами и работами по текущим ремонтам и реконструкции медучреждений, предоставляющих медпомощь пациентам с COVID-19", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.
"Эти изменения позволят быстро закупать тест-системы и оборудование для лабдиагностики в соответствии с современными тенденциями и национальными стандартами. Речь идет о тест-системах на антиген, которые только появились на рынке", – добавил министр.
Кроме того, Кабмин дополнительно выделил лабораторным центрам, которые входят в сферу управления Министерства здравоохранения, 160,9 млн грн на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения лабораторных исследований методом ПЦР.
По словам Степанова, эти средства будут выделены за счет экономии при закупках средств индивидуальной защиты для медиков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль