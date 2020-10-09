Долг поставщиков тепла на Житомирщине за доставку газа превысил 38 миллионов

Предприятия теплокоммунэнерго в Житомирской области задолжали 38,4 млн грн за доставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Житомиргаз", передает БизнесЦензор.

По данным компании, долг за распределение газа по состоянию на начало октября имели 5 из 22 производителей тепла в области. Это предприятия, которые должны обеспечивать зимой теплом бытовых потребителей, среди которых школы, детсады и другие учреждения.

В частности, долг "Житомиртеплокоммунэнерго" составил 25,4 млн грн, КП "Теплоэнерго Бердичев" – 5,7 млн грн, КП "Теплоснабжение Коростень" – 5,3 млн грн, ООО "Малин Энергоинвест" – 829 тыс. грн, "Новогуйвинское ВЖРЭКП" – 364 тыс. грн, "Озерное КП" Новогуйвинского сельсовета – 882 тыс. грн.

"Накануне осенне-зимнего периода задолженность тепловых организаций за доставку газа ставит под угрозу не только само начало отопительного сезона предприятиями ТКЭ, но и подготовку газовых сетей к самому сезонного нагрузки. Для тысяч домохозяйств Житомира и области это высокий риск не получить тепло вовремя", – подчеркивается в сообщении.

В компании напомнили, что тариф на услугу распределения газа прежде всего направляется на содержание и модернизацию газовых сетей в надлежащем состоянии, функционирование аварийно-диспетчерских и эксплуатационных служб, а также служб, которые ежедневно контролируют работу газораспределительной системы по всей территории Житомирской области.

Кроме того, неудовлетворительное состояние расчетов может значительно повлиять на подготовку газового хозяйства Житомирщины к осенне-зимнему периоду и обеспечения бесперебойной доставки газа ко всем потребителям региона. Ведь, согласно законодательству, АО "Житомиргаз" не имеет права осуществлять распределение газа теплоснабжающим предприятиям, имеющим задолженность за предыдущие периоды.