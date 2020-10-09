Потребление электроэнергии восстановилось до уровня прошлого года, – "Укрэнерго"

По оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в сентябре 2020 года составило 9,1 млрд кВт-ч, достигнув уровня сентября 2019 года (9,09 млрд кВт-ч).

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что основными драйверами роста стали население, которое увеличило потребление на 3,4%, строительная отрасль вместе с производством стройматериалов (+7,7% и +5,6% соответственно), химическая отрасль и сельхозпроизводство (+9,8% и +8,3% соответственно).

В то же время объем потребления электроэнергии крупнейшей группы промышленных потребителей – металлургической отрасли – сократился по сравнению с сентябрем прошлого года на 4%, или на 92,5 млн кВт-ч. Также заметно и снизили потребление машиностроение и транспорт, что вызвано карантинными ограничениями, а также – пищевая и перерабатывающая промышленности.

"В общем, динамика потребления электроэнергии в разрезе отраслей в 2020 году четко отражает влияние пандемии и связанных с ней общенациональных карантинных мероприятий на функционирование различных отраслей экономики и как следствие – уровень их электропотребления. В дальнейшем можно прогнозировать сезонную тенденцию к росту потребления, выраженность которой зависит от погодных условий (понижение температуры воздуха)", – отмечается в сообщении.

В целом же, по прогнозам "Укрэнерго", потребление электроэнергии будет находиться на уровне 2019 года, поскольку большинство отраслей экономики уже адаптировалось к работе в условиях карантина.