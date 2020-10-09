Кабмин назначил соратника Гройсмана госсекретарем Министерства энергетики
Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, назначил государственным секретарем Министерства энергетики Владимира Бондаренко.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Бондаренко до 25 июня этого года занимал должность государственного секретаря Кабинета министров.
На работу в Кабмин он пришел в 2016 году вместе с Владимиром Гройсманом, с которым он работал еще в Верховной Раде на должности советника и заместителя главы аппарата парламента. В
На парламентских выборах 2019 года баллотировался в парламент по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль