Кабмин назначил соратника Гройсмана госсекретарем Министерства энергетики

Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, назначил государственным секретарем Министерства энергетики Владимира Бондаренко.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Бондаренко до 25 июня этого года занимал должность государственного секретаря Кабинета министров.

На работу в Кабмин он пришел в 2016 году вместе с Владимиром Гройсманом, с которым он работал еще в Верховной Раде на должности советника и заместителя главы аппарата парламента. В

На парламентских выборах 2019 года баллотировался в парламент по списку партии "Украинская Стратегия Гройсмана".