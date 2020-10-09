Тигипко докапитализировал Universal Bank на 300 миллионов

АО "Универсал Банк" увеличил размер уставного капитала на 8,8% или на 300 млн грн – до 3,7 млрд грн путем дополнительной эмиссии акций без осуществления публичного предложения.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение об увеличении уставного капитала принято 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении указано, что 21 сентября была проведена государственная регистрация изменений в устав банка в связи с увеличением уставного капитала, а 8 октября банк получил информацию о количестве голосующих акций и размере уставного капитала по результатам его увеличения от Центрального депозитария ценных бумаг.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам по итогам 2019 года составила 533 млн грн.

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе "Универсал Банка" также работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов (28,05 млрд грн) "Универсал Банк" занимал 15 место среди 75 действовавших в стране банков.