Армия США планирует использовать ракеты SpaceX для доставки грузов через космос

Транспортное командование Вооруженных сил США рассматривает возможность использования ракет компании SpaceX для осуществления срочной переброски грузов по планете через космос.

Согласно сообщению на сайте американского ведомства, первое такое испытание может быть проведено уже в следующем году в рамках соглашения с компанией SpaceX, передает БизнесЦензор.

"Подумайте о том, чтобы переместить эквивалент полезной нагрузки C-17 в любую точку земного шара менее чем за час. Подумайте о той скорости, которая связана с движением перевозки грузов и людей. Здесь есть большой потенциал, и я очень рад, что команда, которая работает со SpaceX, может, даже уже в 2021 году, проведет тестирование", – рассказал глава командования TRANSCOM генерал Стивен Лайонс.

Тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17 может перевозить около 80 тонн груза. По словам Лайонса, с помощью ракеты планируется перемещать грузы аналогичного веса в любую точку земного шара в течение одного часа.

В командовании TRANSCOM пояснили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую "доставку груза из одного места в другое через космос".

По мнению американских военных экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в глубинные районы стран и в страны, не имеющие выхода к морю, в том числе для находящихся там американских войск. Доставка груза не будет нарушать госграниц, так как она будет осуществляться через космос.

При этом в мирное время можно будет избежать необходимых для доставки срочных военных грузов традиционных дипломатических согласований и разрешений для доступа и пролета.