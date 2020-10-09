Кабмин решил создать автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи

Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, принял решение о введении Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, создание Автоматизированной системы позволит формировать, подавать, получать, обрабатывать, использовать, хранить электронные документы и копии бумажных документов в электронном виде для регистрации получателей гуманитарной помощи и признания грузов (товаров), средств, в том числе в иностранной валюте, выполненных работ, оказанных услуг гуманитарной помощью.