Кабмин предложил передать полномочия по тарифам на коммуналку местным властям

Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, одобрил законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности предприятий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения".

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Документом предлагается передать полномочия по лицензированию хозяйственной деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения и, соответственно, установление тарифов на тепловую энергию и услуги по снабжению тепловой энергии и снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения от НКРЭКУ местным органам власти", – сообщил представитель Кабмина.

За НКРЭКУ таким образом предлагается оставить лицензирование хозяйственной деятельности только производства тепловой энергии на теплоцентралях, ТЭС, АЭС и когенерационных установках и установление соответствующим субъектам хозяйственных тарифов на производство тепловой энергии.

Законопроектом также предусматривается установить, что до установления органами местного самоуправления в установленном порядке тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги, которые будут применяться субъектами хозяйствования, лицензионные дела которых переданы от НКРЭКУ местным властятм, продолжают действовать соответствующие тарифы, установленные Комиссией до вступления в силу этого закона.

Как пояснил, открывая заседание Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, принятие этого законопроекта является одним из структурных маяков по программе сотрудничества с МВФ.