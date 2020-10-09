Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 5 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 9 октября удовлетворил заявки 14 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 5 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ удовлетворил заявку одного банка на получение рефинансирования в объеме 300 млн грн на срок до 82 дней под 6% годовых.

Как сообщалось, по итогам предыдущего тендера по предоставлению кредитов рефинансирования на срок до 5 лет, который состоялся 11 сентября, государственный "Укрэксимбанк" привлек 515 млн грн, "ТАСкомбанк" – 500 млн грн, "Кредобанк" – 450 млн грн, "РВС Банк" – 303,98 млн грн, "Радабанк" – на 80 млн грн, "Укрстройинвестбанк" – на 48 млн грн и "Украинский банк реконструкции и развития" – 12 млн грн.

В целом, начиная с 8 мая НБУ провел пять таких тендеров на общую сумму около 21,4 млрд грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.