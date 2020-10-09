Новое зонирование: Киев перешел в "оранжевую зону"

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 12 октября.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Согласно решению Комиссии, к "красной зоне" будут отнесены город Канев Черкасской области и город Сумы.

В этих городах будут запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров всеми видами транспорта, за исключением легковых автомобилей (до пяти пассажиров), а также служебными автобусами при условии соблюдения мер индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по согласованным с Нацполицией маршрутам движения.

Также в этих городах будут закрыты учебные заведения, запрещана работа кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров.

Кроме того, по решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС, в "оранжевую зону" карантинных ограничений вошли в том числе города Винница, Луцк, Владимир-Волынский, Ковель, Днепр, Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск, Славянск, Житомир, Бердичев, Коростень, Новоград-Волынский, Ужгород, Мелитополь, Ивано-Франковск, Бурштын, Васильков, Ирпень, Обухов, Фастов, Лисичанск, Рубежное, Северодонецк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Миргород, Ривне, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черкассы, Черновцы, Чернигов и Киев.