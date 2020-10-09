Кабмин выделил 570 миллионов за обеспечение больниц системами подачи кислорода

Кабинет министров на заседании в пятницу, 9 октября, выделил 572 млн грн для обеспечения больниц, принимающих больных коронавирусной болезнью, системами подачи кислорода.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в сети Facebook.

"80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода. Это наша цель, и эта задача уже поставлена ​​регионам. На сегодняшнем заседании правительства мы выделили на эти цели 572 млн грн", – написал премьер.

По словам Шмыгаля, кроме того, решением правительства введен еще один уровень надбавок для медиков, которые борются с коронавирусом.

"Вводятся дополнительные корректирующие коэффициенты к пакету медицинских услуг, которые позволят учитывать загруженность больниц и, соответственно, влияют на увеличение оплаты врачам", – пояснил премьер.

"Это также дает возможность медучреждениям создавать дополнительные команды работников, осуществляющих лечение коронавируса, и привлекать к ним врачей-анестезиологов. Предварительно установленные правительством доплаты в 300% для врачей, которые борются с COVID-19, конечно, продолжаются", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабмин также выделил дополнительно 100 млн грн на на оплату тестирования на COVID-19 методом ПЦР в частных лабораториях и 160 млн грн – на закупку дополнительного оборудования для государственных лабораторий.