Великобритания отзывает посла из Минска

Великобритания отзывает для консультаций своего посла из Беларуси.

Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил в Twitter, передает БизнесЦензор.

"В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций по ситуации в Беларуси", - написал Рааб.

Он также отметил, что Лондон осуждает решение властей Беларуси о выдворении из республики литовских и польских дипломатов.

Ранее Латвия и Эстония отозвали своих послов в Беларуси на консультации. Совет ЕС в пятницу подтвердил согласованные ранее лидерами Евросоюза санкции против Беларуси. Всего в санкционные списки ЕС были включены 40 человек, которых в ЕС считают причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против протестующих. Александр Лукашенко не попал в санкционный список.