БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
746 0

Поставки Airbus за месяц увеличились на 46%

Поставки Airbus за месяц увеличились на 46%

Европейская авиастроительная корпорация Airbus поставила в сентябре 57 самолетов, что на 46% больше показателя августа, говорится в релизе компании.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Поставки самолетов Airbus в сентябре увеличились на 46% по сравнению с августовским показателем в 39 самолетов. Airbus также сообщила, что с начала года поставила 341 самолет, что оказалось на 40% меньше показателя прошлого года в 571 самолет.

Airbus также отмечает, что с начала года приняла заказы на поставку в общей сложности 300 самолетов, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, 127 заказов.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 июня составляло 135 тысяч человек.

авіація (2263) Airbus (137)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 