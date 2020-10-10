Снижение цен на нефть ускорилось в конце недели

Мировые цены на нефть опустились в пятницу вечером, после выхода данных об увеличении числа действующих буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,25%, до 42,8 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,34%, до 40,64 доллара за баррель.

Несколькими минутами ранее нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 9 октября, число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на четыре, до 193 агрегатов. Это самый высокий показатель с июня.

Нефтяные "медведи" воспользовались этой информацией, чтобы поучаствовать в коррекции после того, как за проходящую неделю цены на нефть выросли почти на 10% на ожидании снижения поставок этого сырья, который были вызваны забастовками работников нефтегазовой отрасли Норвегии, а также ураганной активностью в районе Мексиканского залива.

Трейдеры, в частности, продолжают следить за ситуацией с ураганом "Дельта", который приближается к берегам США. В пятницу он усилился до третьей категории. На этом фоне компании частично приостановили добычу в Мексиканском заливе и эвакуировали работников с морских платформ. По данным агентства Рейтер, из-за урагана компании остановили добычу примерно 1,69 миллиона баррелей нефти в день в Мексиканском заливе, или 92% добычи сырья на его шельфе.

Аналитик Rystad Energy Бьёрнар Тунхойген считает, что начавшаяся коррекция может продолжиться, и нефть может быть дешевле 40 долларов за баррель, "когда забастовка в Норвегии закончится, а ураган пройдет… Эти уровни цен выше 40 долларов — хрупкие как стекло".