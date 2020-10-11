Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре

Украинская IT-компания Archer Software, офисы которой расположены в Днепре, Киеве и Нью-Йорке, объявила о сделке с американской компанией Cprime.

Официально сумму сделки не разглашают, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

Cprime – американская компания, которая c 2014 года входит в группу Alten Group (занимается IT-разработкой, сетевыми технологиями и IT-консультациями, совокупный штат ее компаний — 37 200 сотрудников, оборот – 2,6 млрд евро).

Archer Software с 2020 года реализовала примерно 650 клиентских проектов, в сфере b2b, b2c, b2g, работая со стартапами и корпоративными компаниями в области здравоохранения, авто и финансов.

Официально сумму сделки не разглашают, однако, по оценке Виталия Горового, основателя InSoft Partners, она может составлять около $5-8 млн за 100% компании.