Кабмин утвердил изменения в налоговом соглашении с Австрией

Кабинет министров одобрил и принял решение внести в парламент на ратификацию Протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Австрии об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на заседании правительства 9 октября, передает БизнесЦензор.

Протоколом вносятся изменения в Конвенцию с целью приведения ее положений в соответствие с Модельной Конвенции ОЭСР и повышения ставок налогообложения пассивных доходов в стране, являющейся источником дохода.

В частности, протоколом предусматривается увеличение общей ставки налогообложения дивидендов с 10% до 15% и процентов с 2% до 5%.

Кроме того, повышаются ставки налогообложения роялти, выплачиваемого за пользование любым авторским правом на научную работу, патент и т.д. – с 0% до 5%, за пользование авторским правом на литературные произведения или произведения искусства – с 5% до 10%.

Кроме увеличения ставок предусматривается дополнение Конвенции новыми статьями об ограничении возможности применения льготных положений Конвенции, если основной целью является получение таких льгот, и о расширении возможности компетентных органов двух государств по обмену налоговой информацией.

Для завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола и применения норм, установленных им, необходима его ратификация парламентом.