Нацбанк определил максимальный размер штрафов для банков

Национальный банк утвердил обновленную редакцию Положение о применении мер воздействия, учитывая новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №139 от 7 октября, которое вступило в силу с 10 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Обновленное положение, в частности, предусматривает постепенный переход от практики применения инструмента "рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга" к оценке системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности по вопросам финансового мониторинга сокращен с десяти до одноного.

При этом предусмотрена возможность применять за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга письменное соглашение.

Кроме того, документом пересмотрены размеры штрафов за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также виды таких нарушений.

Национальный банк также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы привести его в соответствие с изменениями в статье 73 закона "О банках и банковской деятельности".

В частности, отныне обязательным условием заключения любой письменного соглашения с банком является денежное обязательство. Минимальная сумма денежного обязательства банка составит 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга – 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и больше.

Письменное соглашение также должно содержать информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка или совершения им рисковой деятельности и их признание банком, а также расчетную сумму штрафа для сделок по вопросам финансового мониторинга. Оно также должно содержать мероприятия, которые банк обязуется принять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банк обязуется оплатить, и срок уплаты.

Кроме того, установлен максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в размере до 7950 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (135,15 млн грн), что соответствует зменениям в статье 73 закона "О банках и банковской деятельности".

Также унормирована ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Национального банка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).