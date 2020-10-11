Суд отпустил задержанную на взятке главу Харьковского админсуда под личное обязательство

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрала задержанной на передаче взятки главе Харьковского окружного административного суда меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, таким образом суд только частично удовлетворил ходатайство прокурора, передает БизгнесЦензор.

При этом на подозреваемую на срок до 22 ноября возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе воздерживаться от общения со свидетелем и сдать на хранение паспорта для выезда за границу.

Как сообщалось, 21 сентября Служба безопасности Украины совместно с НАБУ разоблачила председателя Харьковского окружного административного суда сразу после передачи взятки другому судье этого же суда.

По данным следствия, глава суда осуществляла давление на одного из судей для вынесения необходимого судебного постановления по административному делу по земельному вопросу. За принятие судьей "правильного" решения председатель суда передала $3000.

Согласно информации на сайте суда, Харьковский окружной административный суд возглавляет Ольга Панченко.